Kürzlich erschien das Rollenspiel South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe. Wenn ihr euch bis heute nicht sicher seid, ob ihr zuschlagen sollt, kommt nun eure Chance, es kostenlos auszuprobieren.

Ubisoft gibt euch nun mit einer zeitlich begrenzten Demo die Möglichkeit, ihr neuestes Werk kostenlos zu testen. Diese könnt ihr ab heute auf eurer PlayStation 4 oder Xbox One spielen. Insgesamt habt ihr eine Stunde Zeit, euch mit Cartman und Co. in ein gewöhnungsbedürftiges Abenteuer zu stürzen. Entscheidet ihr euch danach für den Kauf, könnt ihr euren Spielstand sogar übernehmen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Wenn ihr überhaupt noch nicht wisst, welche verrückten Sachen euch im neuesten "South Park"-Teil erwarten, dann schaut euch unseren Test "South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe: Da steckt ein richtiges Spiel drin" an.

Diese unzähligen Anspielungen übersehen sogar die größten Fans:

Habt ihr schon South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe auf eurer PlayStation 4 oder Xbox One kostenlos testen können? Wie findet ihr es? Schreibt es uns in die Kommentare!