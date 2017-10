Ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios Machine Games hat in einem Interview erklärt, warum sein Team auf eine Multiplayer-Komponente im neuen Wolfenstein 2 - The New Colossus verzichtet und sich stattdessen voll auf die Entwicklung eines Singleplayer-Abenteuers konzentriert hat.

Wolfenstein 2 - The New Colossus im Launch Trailer

Die Spiele des Publishers Bethesda setzen entgegen aktueller Trends auch weiterhin auf starke Singleplayer-Abenteuer statt lukrativer Multiplayer-Aspekte. Spiele wie Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske und Prey waren allerdings eher unerfolgreich – trotzdem kommt auch das in wenigen Tagen erscheinende Wolfenstein 2 - The New Colossus ohne Multiplayer-Modus.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Der Narrative Designer Tommy Tordsson Björk hat in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite GamesIndustry erklärt, warum das Studio Machine Games von der Entwicklung einer Multiplayer-Komponente für Wolfenstein 2 abgesehen hat.

„Wir können diese super immersiven, narrativen Erfahrungen nur erschaffen, wenn wir uns einzig auf den Singleplayer-Modus fokussieren können“, so Tordsson Björk. „Eine Multiplayer-Komponente würde all das nur verwässern. Das ist die Gefahr, wenn du zwei Dinge gleichzeitig versuchst. Wir [...] fokussieren uns einfach darauf, ein wirklich gutes Singleplayer-Spiel zu kreieren ... dass wir unser Ding machen können, macht das Spiel großartig.“

Diese Herangehensweise an die Spieleentwicklung wird zunehmend seltener: Erst kürzlich hatte der Publishing-Riese Electronic Arts das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen und eine Neuausrichtung von Viscerals „Star Wars“-Spiel in eine lukrativere Multiplayer-Richtung suggeriert.

Alle Waffen von Wolfenstein 2 in unserer Bildergalerie

Wolfenstein 2 - The New Colossus erscheint voraussichtlich am kommenden 27. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch.