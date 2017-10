Der Entwickler und Publisher Konami hat offiziell das Veröffentlichungsdatum des neuen Metal Gear Survive enthüllt. Am 22. Februar 2018 soll das „Metal Gear“-Spin-Off mit Survival-Aspekten und Koop-Gameplay in Europa erscheinen – US-Spieler dürfen bereits zwei Tage früher, also am 20. Februar loslegen.

Der Gameplay-Trailer zu Metal Gear Survive

Wie aus einem entsprechenden Tweet des Herstellers neben dem Release-Datum hervorgeht, dürfen sich Vorbesteller von Metal Gear Survive auf das sogenannte „Survival Pack“ freuen, das aus digitalen Bonusinhalten besteht.

Metal Gear Survive will launch on 20th Feb 2018 in the US + 22nd Feb 2018 in EU. You can pre-order now! #MGSurvive https://t.co/dDsdAVnS3G pic.twitter.com/WcMBvTP2vB