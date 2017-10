Mit der Xbox One X bringt Microsoft die wohl stärkste Konsole der Welt auf den Markt. Doch kann sie auch mit aktuellen High-End-PCs mithalten? Ein Entwickler äußert sich nun dazu.

In diesem Unboxing-Video könnt ihr einen ersten Blick auf die Xbox One X werfen:

Am 07. November startet der Verkauf der Xbox One X. Laut Microsoft erhaltet ihr für 500 Euro die stärkste Heimkonsole der Welt. Im Netz wurden jedoch Stimmen laut, dass das Spieleangebot für die Xbox One X zum Release eher zu wünschen übrig lässt. Eines der Spiele, die zeitgleich erscheinen, ist Super Lucky's Tale von Playful Corp. Der CEO des Entwicklerstudios Paul Bettner verriet den Kollegen von Gamespot im Interview, dass er alle Konsolenspiele in naher Zukunft am liebsten auf der Xbox One X spielen würde und scheint auch sonst sehr von der Konsole angetan zu sein.

Bettner erklärt, dass sein Team auf keiner anderen Konsole so schnell die angepeilte Performance eines Spiels während der Entwicklung erreichen konnte. Das Team war zudem sehr von der ungeheuren Leistung überrascht, die in der Konsole steckt. Ihr Spiel, Super Lucky's Tale, läuft der Xbox One X mit einer nativen Auflösung von 4K und einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde.

Ursprünglich nahm Bettner an, dass das Studio viele Dinge am Spiel ändern muss, damit die Konsolenversion mit der PC-Version mithalten kann. Umso erstaunter waren er und sein Team, als sie feststellten, dass das Spiel bereits ohne große Anpassungen fast genauso gut lief, wie die PC-Version. Laut Bettner liegt die Grafikleistung der Xbox One X irgendwo zwischen der einer GTX 1060 und GTX 1080.

Weiterhin führt er aus, dass die Performance der Spiele nicht bloß von der verbauten Hardware abhängen würde. Konsolenentwickler haben laut ihm den Vorteil, dass sie mehr Möglichkeiten haben, um die verfügbare Speicherbandbreite und die System-Architektur vollständig auszureizen.

Das klingt doch ganz vielversprechend. Hoffen wir mal, dass dieser Eindruck auch bestehen bleibt und die Xbox One X nicht ein weiterer Microsoft-Fail wird. In der Bilderstrecke haben wir diese einmal für euch zusammengefasst:

Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, dass die Xbox One X wirklich mit einem aktuellen High-End-PC mithalten kann? Werdet ihr euch Microsofts neue 4K-Konsole zulegen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!