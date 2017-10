Gewinnspiel: Holt euch einen von fünf Sammlereditionen-Codes für Skyforge

Liebe Leser, es gibt was zu verschenken, und zwar:

5 x jeweils einen Code für die Sammleredition von Skyforge für PS4

Skyforge ist ein actiongeladenes MMORPG, das in der Welt von Aelion spielt. Umgeben von vielen anderen Planeten ist Aelion ständig von Invasionen bedroht. Diese Eroberer von anderen Welten haben immer wieder versucht, das Volk von Aelion zu versklaven. Äonen fehlgeschlagener Invasionen haben ihre Spuren in Form von seltsamer Alien-Technologie und Magie hinterlassen und Aelion für immer verändert.

In diese fantastische Welt sollt ihr nicht unverbereitet gehen müssen. Hilfreich sind dabei diese Keys, und bedenkt: Es handelt sich nicht um irgendwelche simplen Keys, sie umfassen gleich ein paar ganz besondere Inhalte und sind jeweils knapp 35 Euro wert. Das schalten sie frei:

Freischaltung der Klasse Revenant

Exklusive Kostüm-Farboption

Exklusiver Gefährte

14 Tage Premiumstatus

10.000 Argents

7.500 Informationen über Feinde

300.000 Credits

35.000 Fortschrittspunkte für Premiumrang

Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit dem Betreff Skyforge an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Freitag, der 27. Oktober 2017 um 9 Uhr.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer einen der heiß begehrten Codes bekommt. Denn aus allen Einsendungen ermitteln wir per Zufall fünf Gewinner, die dann den Code von uns umgehend per Mail zugesandt bekommen.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus allen Einsendungen werden fünf Gewinner ermittelt, die wir im Anschluss per Mail kontaktieren. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!