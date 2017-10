Super Mario: So sieht des Klempners bestes Stück aus

In einem offiziell von Nintendo lizenzierten „Super Mario“-Comic war der namensgebende Videospielheld einst ungewohnt freizügig unterwegs und präsentierte – zugegebenermaßen unfreiwillig – seinen Penis. Ein seltener Anblick innerhalb dieses so familienfreundlichen Universums.

Das kommende Super Mario Odyssey entzückte Mario-Enthusiasten im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung nicht nur bereits durch gewitzte Gameplay-Einlagen, sondern auch durch die Tatsache, dass erstmals die Nippel des ehemaligen Klempners zu sehen sein werden. Das reicht euch noch nicht?

Gut, denn wer tief gräbt – oder zur rechten Zeit am rechten Ort war – hat bereits seit Jahren die Möglichkeit, auch Marios bestes Stück zu begutachten. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, wurde dieses nämlich in einem offiziell lizenzierten Comicband namens „KC Mario“ präsentiert, das zwischen 1988 und 1998 vom Manga-Publisher Kodansha in Japan herausgegeben wurde.

Die „KC Mario“-Comics enthielten zahlreiche Elemente aus verschiedensten Mario-Spielen, nahmen sich aber auch einige künstlerische Freiheiten. So steckt Prinzessin Peach in einer denkwürdigen Ausgabe nämlich in einem Roboter und boxt Mario voller Entsetzen in ein Bonuslevel, als der seinen Penis präsentiert – nachdem ihm ein Fischgerippe die Hose stiehlt.

Quelle: Borp / Marioboards.com

Tja, und das war wohl vermutlich das letzte Mal, das der familienfreundliche Springinsfeld sein bestes Stück so freizügig präsentiert hat – zumindest abseits skuriller Fanfiction und Schmuddelseiten.

Super Mario Odyssey erscheint offiziell am morgigen 27. Oktober 2017 exklusiv für Nintendo Switch. Im Spiel kann Mario in diverse Kostüme schlüpfen und etwa im Küstenland-Königreich sogar „oben ohne“ zu Werke gehen.