Im Farming-Spiel Stardew Valley wurde ein neuer Bug entdeckt, welcher den Spielern einen gehörigen Vorteil verschaffen kann. Der Entwickler weiß darüber Bescheid, hat jedoch nicht vor ihn zu entfernen.

Der Trailer von Stardew Valley stellt euch einmal kurz das Spiel vor:

In Stardew Valley baut ihr langsam eure eigene kleine Farm auf, sucht in Minen nach Schätzen und könnt sogar die große Liebe finden. Um diese Ziele zu erreichen, braucht ihr jedoch einiges an Gegenständen und Geld, welches ihr euch mühsam im Spiel erarbeiten müsst.

Nun wurde jedoch ein Bug gefunden, der euch hierbei etwas unter die Arme greift. Indem ihr eurem Charakter die ID-Nummer eines Gegenstandes zuweist, erhaltet ihr diesen Gegenstand jedes Mal, wenn euch ein NPC im Spiel beim Namen nennt.

Wenn euer Charakter zum Beispiel den Namen [93] trägt, erhaltet ihr jedes Mal eine Fackel, wenn euer Name im Gespräch fällt. Indem ihr mehrere ID-Nummern bei der Namensvergabe hintereinander setzt, könnt ihr dieses Spielchen auf die Spitze treiben und erhaltet so jedes Item, welches in eurem Charakternamen codiert wird.

Obwohl auch der Entwickler des Spiels, Eric Barone, inzwischen von dem Bug weiß, sieht er keinen Grund diesen durch ein Update zu beheben, wie er gegenüber IGN bekannt gab:

„Ich weiß darüber Bescheid, aber ich glaube nicht, dass ich ihn beheben will. Er macht das Spiel nicht kaputt. Er ist ein bisschen witzig und die Chancen, dass jemand zufällig darüber stolpern könnte, sind extrem gering. Also denke ich, dass es ok und sogar ein bisschen lustig ist, den Bug drinnen zu lassen.“

Ein wirklich nützlicher Bug, der allen Spielern vor allem den Anfang des Spiels etwas erleichtert. Es gibt aber auch Bugs, mit denen ihr euer Spiel komplett gegen die Wand fahrt. Einige davon stellen wir euch in dieser Bilderstrecke vor:

Was sagt ihr zu der Einstellung des Entwicklers? Findet ihr, dass jeder Fehler in Spielen beseitigt werden sollte, wenn er den Entwicklern bekannt ist? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare.