NeoGAF wieder am Netz: Neue Plattformen machen Videospielforum Konkurrenz

Nach wie vor kriselt es im Hause NeoGAF: Das populäre Spieleforum war am vergangenen Wochenende für mehrere Tage offline gegangen, nachdem sich der Seitenbetreiber Tyler „EviLore“ Malka mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert sah.

Inzwischen ist NeoGAF wieder am Netz und Malka hat sich zu den Vorwürfen geäußert. Gleich zu Beginn seiner Stellungnahme macht er klar: „[Die Vorwürfe] sind nicht wahr, die Person, die mich beschuldigt, ist nicht glaubhaft, die Geschichte lässt sich nicht logisch mit den Fakten in Einklang bringen und es gibt zahlreiche Beweise und Zeugen, die das bestätigen.“

Doch ob man Malka nun glaubt, oder nicht: NeoGAF scheint einen nicht unerheblichen Schaden davon getragen zu haben. Das Ausmaß dieses Schadens ist aktuell schwer einzuschätzen, doch sicher ist: Zahlreiche Nutzer – darunter auch Journalisten und Videospielentwickler – haben das Forum im Licht der jüngsten Vorwürfe gegen den Administrator verlassen.

Andere Foren haben seitdem stark an Zuwachs gewonnen und auch neue Plattformen des Austauschs sprießen aus dem Boden. Eine davon heißt ResetEra, die, gemäß ihres Namens, einen „wahrhaft frischen Start“ verspricht. „Wir würden gerne in die Zukunft schauen und jedweden Ballast zurücklassen“, schreibt der Administrator Cerium in Bezugnahme auf den NeoGAF-Vorfall in einer Ankündigung.

Ob Projekte wie ResetEra nun symptomatisch für den endgültigen Tod NeoGAFs sind, lässt sich nicht sagen. In dem neuen Forum florieren bereits Diskussions-Threads rund um Videospiele, doch auch NeoGAF ist nach dem jüngsten Skandal alles andere als ausgestorben.