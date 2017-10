Obwohl No Man's Sky nach der Veröffentlichung 2016 auf viel Hass gestoßen ist und sogar britische Behörden gegen die Entwickler ermittelten, blieben viele Fans dem Spiel trotzdem treu - und gründeten unter anderem die United Federation of Travelers (Vereinte Föderation der Reisenden).

Wenn ihr nicht wisst, was euch in No Man's Sky erwartet, dann schaut euch das folgendes Video an:

No Man's Sky enthält zwar nach dem letzten Update keinen wirklichen Mehrspieler-Modus, das hielt einige Gruppen an Spielern jedoch nicht auf, sich zusammen zu schließen und Organisationen zu gründen. Diese Organisationen handeln untereinander und finden Strategien, um erfolgreich und effektiv Ressourcen abzubauen. An der Spitze dieser sogenannten "Zivilisationen", zu der auch die United Federation of Travelers gehört, sitzen ganz übliche Gamer. Die Organisation könnt ihr mit den United Nations, also den Vereinten Nationen vergleichen. Über die Organsiation berichtet nun das Online-Magazin Kotaku.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Jeder Spieler, der Teil einer solchen Organisation ist, bestitz eine bestimmte Rolle. Die Abläufe sind teils bürokratisch. So werden ebenfalls Sternensysteme katalogisiert. Kommt es zu Streitigkeiten, werden diese friedlich und demokratisch gelöst. Ein starker Kontrast zu dem Hass, dem die "No Man's Sky"-Community sonst ausgesetzt ist.

Karte eines Sternensystems. Quelle: Nomanssky.gamepedia.com

Für Spaß wird ebenfalls gesorgt. So veranstaltet die United Federation of Travelers die "No Man's Sky"-Olympiade mit einer eigenen Zeremonie, die am 4. November beginnt und die ihr ebenfalls über Twitch verfolgen könnt. Der Slogan der Olympiade lautet "Community, Adventure, Discovery", zu Deutsch, "Gemeinschaft, Abenteuer, Entdeckung".

Wie findet ihr die Entwicklung von No Man's Sky und die teils poltischen Strukturen? Seid ihr vielleicht selbst Teil einer Organisation? Schreibt es uns in die Kommentare!