Schnäppchenjäger aufgepasst! Neben dem Halloween-Sale von Steam startet heute auch der von GOG. Außerdem könnt ihr euch auch noch einige ausgewählte Steam-Spiele in eure GOG-Bibliothek übertragen – und das komplett kostenlos.

Auch das Horrorspiel Layers of Fear ist bei GOG im Angebot. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel anschauen:

Knapp vier Stunden vor dem Start des Halloween-Sales auf Steam, könnt ihr schon bei GOG auf Schnäppchenjagd gehen. Gegen 15 Uhr startet auch dort ein Halloween-Sale, bei dem mehr als 200 Spiele bis zu 90 Prozent reduziert sind. Wer mehr als 12,79 Euro ausgibt, erhält zudem das Spiel Tales from the Borderlands gratis mit dazu.

Doch auch wer absolut kein Geld ausgeben will, kann seiner GOG-Bibliothek den einen oder anderen Titeln hinzufügen. Durch das Programm GOG Connect könnt ihr ausgewählte Spiele, die ihr auf Steam gekauft habt, komplett kostenlos eurer GOG-Bibliothek hinzufügen. Auf diese Weise erhaltet ihr die Spiele in ihrer DRM-freien Version. Während des Sales schaltet GOG fast 30 neue Spiele für diesen Service frei. Unter anderem auch SOMA, Amnesia oder Layers of Fear.

Das komplette Halloween-Angebot von GOG endet am 02. November 2017 um 23 Uhr.

Wer hingegen auch noch etwas zum Zocken auf der PlayStation 4 sucht, sollte vielleicht einen Blick in den PlayStation-Store werfen. Auch dort läuft noch bis zum 01. November der Halloween-Sale. In der Bilderstrecke haben wir für euch einmal die besten Angebote zusammengetragen:

Werdet ihr im Halloween-Sale zuschlagen? Oder habt ihr noch genug Spiele, die ihr sowieso noch zocken müsst? Schreibt eure Meinung dazu einfach in die Kommentare!