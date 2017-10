Jetzt gibt es Ärger ... und es kommt noch härter! Denn Team Rocket erleben Hinweisen zufolge ihr Comeback in den neuesten Pokémon-Teilen Pokémon - Ultrasonne und Ultramond.

Knapp 18 Jahre ist es her, dass die Bösewichte des Team Rockets in einem Pokémon-Spiel vertreten waren. Zwei japanische Download-Karten zu Pokémon - Ultrasonne und Ultramond deuten nun auf eine Rückkehr der Bande hin. Hier seht ihr einige Szenen aus dem Spiel - und "Team Rocket"-Rüpel. Die beiden tragen die bekannten schwarzen Uniformen, wie ihr sie bereits aus dem Anime kennt.

Serebii Update: Download Cards for Ultra Sun & Ultra Moon showcase Team Rocket members https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/pHgRmYvHna — Serebii.net (@SerebiiNet) 24. Oktober 2017

Allerdings lassen die Bilder sehr viel Spielraum für Spekulationen. Vermutlich wird euch die Truppe neben dem Ultraforschungsteam im Weg stehen oder zumindest eine kleine Rolle spielen. Offizielle Informationen gibt es zurzeit nicht, deswegen solltet ihr die Hinweise mit Vorsicht genießen.

Ihr dürft gespant sein, ob ihr euch in Pokémon Ultrasonne und Ultramond vor Team Rocket in Acht nehmen müsst. Würdet ihr euch über ein Comeback freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!