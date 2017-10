Gewinnspiel: Holt euch ein Paket mit 3DS, Nintendo Switch und Fire Emblem

Anlässlich der Veröffentlichung von Fire Emblem - Warriors lässt sich Nintendo nicht lumpen und rückt ein besonders schönes Paket für eine Verlosung raus. Erstmal folgende Empfehlung: Bevor ihr euch anschaut, woraus das Paket besteht, solltet ihr euch besser hinsetzen. Sitzt ihr? Gut. Hmmmm ... Legt euch besser hin. Und wenn ihr liegt, haltet euch sicherheitshalber auch noch fest. Alles gut? Sehr schön. Das alles ist in dem Gewinnpaket drin:

1 x Nintendo Switch

1 x 3DS XL in der "Fire Emblem"-Edition

1 x Fire Emblem Warriors - Limited Edition

1 x Fire Emblem Fates und Echoes - jeweils in der Limited Edition

Ja, ihr habt richtig gelesen: Es gibt in einem Rutsch zwei Konsolen und drei Spiele zu gewinnen! Wenn ihr wissen wollt, was euch im legendären und umfangreichen "Fire Emblem"-Universum erwartet, werft mal einen Blick in unser Special: "Fire Emblem - Vom NES-Urgestein zum portablen Strategie-Hit". Das sollte euch noch mehr Motivation geben, unsere Herausforderung für das Gewinnspiel zu meistern. Die folgt in Form einer Gewinnspielfrage:

Welcher dieser Charaktere kommt in einem Spiel aus der "Fire Emblem"-Reihe vor?

a) Ness

b) Ganondorf

c) Falco Lombardi

d) Shiida

Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Fire Emblem an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Dienstag, der 31. Oktober 2017 um 23.59 Uhr. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer dieses tolle Paket erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!