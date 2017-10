Gewinnspiel: Holt euch eine Nintendo Switch mit Super Mario Odyssey

An alle Mario-Fans: Euch muss man sicher nicht erklären, was heute für ein Tag ist, oder? Es ist ein Feiertag! Denn heute erscheint endlich Super Mario Odyssey für Nintendo Switch. Dass man sich das Spektakel nicht entgehen lassen sollte, erläutern wir in unserem ausführlichen Test "Super Mario Odyssey: Nintendos Allzweck-Held erfindet sich wieder neu"

Ob ihr in den Laden pilgert oder online zugreift, ist euch überlassen. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, an das Spiel mitsamt einer Konsole zu kommen. Nämlich direkt hier im Rahmen unsere Gewinnspiels! Zu gewinnen gibt es:

1 x Nintendo Switch mit Super Mario Odyssey als Hauptgewinn

je 1 x Super Mario Odyssey für den zweiten und dritten Platz

Yay? Yay! Aber glaubt nicht, dass ihr so ganz ungeschoren davonkommt! Um die Chance auf einen dieser tollen Gewinne zu haben, müsst ihr eine kleine Aufgabe erfüllen. Die gestaltet sich wie folgt:

Druckt die unten stehende Vorlage aus, schneidet Mütze und Bart aus und klebt sie auf irgendeine witzige Art und Weise an ... irgendwas! Wenn euch kein Drucker zur Verfügung steht, könnt ihr gerne auch echte Gegenstände verwenden, es sollte sich aber um eine typische Mario-Mütze und einen ordentlichen Schnauzbart handeln. Unter allen Einsendern losen wir einen Haupt- und zwei weitere Gewinner aus.

Macht ein Bild von eurer Kreation und schickt es uns per Mail an aktion@spieletipps.de, schreibt in die Betreffzeile das Kennwort Mario FTW und gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten können wir euch die Gewinne nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 1. November 2017 um 23.59 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir sind schon sehr gespannt auf eure Kreationen, drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!