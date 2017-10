Der Premium-Service von Xbox Live "Games with Gold" hat sein Angebot von kostenlosen Spielen für den November aktualisiert. Neben zwei Spielen für die Xbox One, gibt es auch zwei für die Xbox 360, die ihr jedoch dank Abwärtskompatibilität auch auf der neuen Microsoft-Konsole spielen könnt.

Das Video stellt euch die entsprechenden Spiele kurz einmal vor:

Ein neuer Monat steht vor der Tür und mit ihm finden auch neue Spiele ihren Weg in dass Angebot von "Games with Gold". Insgesamt vier Spiele könnt ihr euch diesen Monat kostenlos herunterladen, wenn ihr Mitglied von Microsofts Premium-Service seid:

Mit dem Angebot von "Games with Gold" erweitert Microsoft auch stetig sein Angebot für die Abwärtskompatibilität der Xbox One zur Xbox 360. In der Bilderstrecke fassen wir die entsprechenden Spiele für euch zusammen:

Was sagt ihr zum Angebot von „Games with Gold“ in diesem Monat? Seid ihr mit der Spieleauswahl zufrieden? Oder hättet ihr euch lieber ein paar andere Spiele gewünscht? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!