Gewinnspiel: Holt euch Tickets für den Pokémon-Film "Du bist dran!"

Endlich wieder Pokémon im Kino! Ein neuer Film kommt bald auf die große Leinwand. Mit etwas Glück habt ihr die Gelegenheit, hier direkt kostenlos Tickets zu gewinnen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn schließlich markiert der Film ein großes Jubiläum.

Denk mal kurz zurück. Wart ihr dabei, als der erste Pokémon-Film in deutschen Kinos zu sehen war? Das war bereits im Jahr 2000!!! Jetzt, am 5. und 6. November 2017 geht bereits der 20. Pokémon-Kinofilm im Rahmen einer großen Premiere an den Start.

Seht euch den Trailer zu Du bist dran! hier an:

Als wahre Poké-Fans wollt ihr euch dieses großartige Ereignis natürlich auf keinen Fall entgehen lassen! Und da wir dafür volles Verständnis haben, unterstützen wir euch natürlich gerne dabei:

Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für eine Vorführung von Pokémon – Der Film: Du bist dran!

Zusätzlich habt ihr die Chance auf ein Pokémon Sammelkartenspiel Fan-Paket, in dem ihr Themendecks und Booster der aktuellen Erweiterung findet.

Das Kino, in dem ihr die Tickets einlösen wollt, steht euch mehr oder weniger frei. In welchen Kinos der Film gezeigt wird, kannst du dir hier ansehen.

Jetzt aber ans Eingemachte: Wie könnt ihr teilnehmen und gewinnen? Ganz einfach, beantwortet nur die folgende Frage:

In welchem Jahr konnte man in Deutschland zum ersten Mal einen Pokémon-Film in den Kinos sehen?

a) 1999

b) 2000

c) 2001

d) 2010

Schickt uns die richtige Antwort per Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de, schreibt in die Betreffzeile das Kennwort Du bist dran! und gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse sowie euer Wunschkino an, ansonsten können wir euch die Gewinne nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren. Einsendeschluss ist Montag, der 30. Oktober 2017 um 9 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch natürlich ganz fest die Daumen und wünschen euch viel Glück und Spaß bei der Teilnahme!