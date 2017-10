Das erst im August angekündigte Action-Adventure Planet of the Apes - Last Frontier konnte gestern, am 26. Oktober 2017, kurzzeitig über den PlayStation Store erworben werden.

Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, stand das Spiel zu den gleichnamigen Filmen Planet of the Apes - Last Frontier nur für kurze Zeit im PlayStation Store zum Kauf bereit, schon war es wieder von dem Online-Shop verschwunden. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Versehen, denn eigentlich steht noch gar kein offizieller Veröffentlichungstermin für das interaktive Abenteuer fest. Erstehen konnte man Planet of the Apes - Last Frontier in diesem Zeitraum übrigens für einen Preis von 29,99 US-Dollar.

Das Abenteuer ist zwischen den Filmen Planet der Affen - Revolution und Planet der Affen - Survival angesiedelt. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von abtrünnigen Affen, die bei den Rocky Mountains Zuflucht vor dem Krieg findet. Früher oder später muss die Gruppe jedoch ein von Menschen besiedeltes Tal aufsuchen, um durch den bevorstehenden Winter einem Nahrungsmittelmangel zu entgehen. Die getroffenen Entscheidungen sollen sich spürbar auf den weiteren Spielverlauf auswirken und die Geschichte damit verändern.

Wann Planet of the Apes - Last Frontier für PC, PS4 und Xbox One offiziell erscheint, steht vorerst noch in den Sternen.