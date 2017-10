Es ist schon ein bisschen erstaunlich. Da sitzen wir über den Sommer herum und warten auf neue gute Spiele und es kommt einfach gefühlt nichts heraus. Dann ist Oktober und an einem Tag erscheint Wolfenstein 2- The New Colossus, Super Mario Odyssey und Assassin's Creed - Origins. Doch das ist noch nicht alles. Die nächste Woche wird wieder bombastisch. Zumindest wegen eines der Spiele, die herauskommen.

Das erscheint am 3. November:

.hack//G.U. Last Recode

Da kommt doch nach gefühlten Ewigkeiten die Trilogie von .hack//G.U. auf der PS4 heraus. Alle drei Spiele der PS2-Reihe mit besserer Grafik sollen JRPG-Fans erfreuen.

Am Freitag erscheint das neue Call of Duty. Darauf warten schon seit einiger Zeit viele, ist es doch das erste Call of Duty nach längerer Zeit, das keine futuristische Rahmenhandlung bietet. Nein, im neuen Teil geht es wieder zurück zu den Wurzeln - zum Zweiten Weltkrieg.