Zurzeit scheint es für die Handelskette Gamestop nicht gut auszusehen. Aufgrund nicht überzeugender Geschäftszahlen, kündigte das Unternehmen im März 2017 an, 150 Filialen zu schließen. Nun stellt Gamestop ein neues - dennoch altbekanntes - Konzept vor, das vergangene Rückschläge ausgleichen könnte. Den Verleih von Videospielen.

Update: Leider ist uns ein Fehler unterlaufen. Eine sechs-monatige Mitgliedschaft kostet euch insgesamt 60 US-Dollar.

Gamestop bringt alte Zeiten zurück. Das Unternehmen kündigte nun den Abo-Dienst PowerPass an, welcher monatlich 60 US-Dollar kostet und eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten hat. Pro Monat könnt ihr euch beliebig viele gebrauchte Spiele ausleihen, allerdings dürft ihr gleichzeitig nicht mehr als ein Spiel besitzen. Das letzte Spiel, das ihr euch ausgeliehen habt, könnt ihr nach Ende der Laufzeit sogar behalten.

Gamestop stellt den Power Pass vor. Quelle: https://www.resetera.com/

Allerdings können nur Mitglieder des "Power Up Reward"-Programms teilnehmen. In den USA soll die Anmeldung für PowerPass ab dem 19. November möglich sein. Ob und wann der Abo-Dienst nach Europa oder Deutschland kommt, ist bisher unklar. Nach einigen Negativ-Schlagzeilen, wie verärgerte Mitarbeiter an Thanksgiving, scheint es, als ob das Unternehmen stark an neuen Konzepten arbeitet.

Was haltet ihr von Gamestops neuem Abo-Dienst für gebrauchte Spiele? Würdet ihr ihn nutzen, wenn er in Deutschland verfügbar ist? Schreibt es uns in die Kommentare!