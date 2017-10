Kaum ein Videospiel erscheint heutzutage, ohne dass ein "Day One"-Patch den Speicherplatz eurer Festplatte weiter dezimiert. Call of Duty - WW2 stellt dabei keine Ausnahme dar und ist ohne besagten Patch voraussichtlich nicht einmal spielbar.

Wie AllGamesDelta mit einem Video auf Twitter unter Beweis stellt, ist der Multiplayer-Shooter Call of Duty - WW2 zumindest auf PlayStation 4 ohne das Herunterladen des "Day One"-Patches nicht spielbar. Das bedeutet, dass ihr ohne Internetverbindung nicht einmal die Möglichkeit bekommt, die Singleplayer-Kampagne auszuprobieren. Ob dies auch "Xbox One"-Besitzer betrifft ist bisher unbekannt.

Wie die englischsprachige Webseite PlayStation Lifestyle berichtet, soll der "Day One"-Patch inzwischen veröffentlicht worden sein und kein Leichtgewicht darstellen. Ganze neun Gigabyte bringt Update 1.02 auf die Waage. Ob der Patch sowohl auf PC, als auch auf PS4 und Xbox One dieselbe Größe erreicht ist nicht bekannt.

"Day One"-Patches stellen schon lange keine Seltenheit mehr dar und sind bei den meisten Games mittlerweile gang und gäbe. Dass sich Videospiele ohne den Abschluss dieses Downloads jedoch gar nicht spielen lassen, stellt bisweilen glücklicherweise eine Ausnahme dar.

Seid ihr an dem Multiplayer-Shooter interessiert, werft doch einen Blick auf die Vorschau: "Call of Duty WWII-Beta ausprobiert - Die Vergangenheit hat Zukunft".

Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Erste Eindrücke vom Weltkriegs-Shooter könnt ihr in der Bilderstrecke sammeln.