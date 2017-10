Sony hat auf der laufenden Paris Games Week das Indie-Spiel Oure angekündigt, welches sich optisch und musikalisch an Fans von Spielen wie Journey und Abzu richtet. Das Besondere: Oure wird noch im Laufe des Tages für die PlayStation 4 veröffentlicht.

In Oure übernehmt ihr die Kontrolle über ein Mädchen, welches sich in einen länglichen Drachen verwandelt und in Kontakt mit verschiedenen Titanen tritt. Das Spiel soll voraussichtlich im Laufe des Tages das PlayStation Network erreichen. Ein Preis wurde nicht genannt.