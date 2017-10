Ghost of Tsushima: Neues Spiel von den Infamous-Machern angekündigt

Drei Jahre lang hat sich Entwickler Sucker Punch zurückgehalten, jetzt sind die Entwickler von Infamous - Second Son zurück. Mit Ghost of Tsushima wagt sich das Studio in Japan des Jahres 1274:

Viele Details sind zum Spiel noch nicht bekannt. Aus dem Video geht hervor, dass ihr offenbar einer der letzten Samurai seid, nach dem das mongolische Reich eingefallen ist. Eure normalen Kampfkünste werden jedoch laut Beschreibung nicht reichen, um euren Feinden dauerhaft das Fürchten zu lehren.

Einen Veröffentlichungstermin hat Sony nicht genannt. Das Spiel erscheint exklusiv für die PlayStation 4.