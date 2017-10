Concrete Genie: In diesem Spiel werden eure Bilder zur Wirklichkeit

Sony treibt es bunt. Auf der Paris Games Week hat das Unternehmen so eben Concrete Genie angekündigt. Ein Spiel, bei dem ein Pinsel zur mächtigen Waffe wird:

In dem Action-Adventure übernehmt ihr die Rolle des Jungen Ash, der an einen magischen Pinsel gerät. Mit diesem und dem "Dualshock 4"-Controller könnt ihr zahlreiche Bilder an die Wände der Städte malen, die nicht immer nur hübsch sein müssen. Mit dabei können nämlich auch Monster sein, die euch wohl im Laufe des Spiels gegen echte Fieslinge unterstützen.

Concrete Genie erscheint voraussichtlich 2018 exklusiv für die PlayStation 4. Weitere Details sollen schon bald folgen.