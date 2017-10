Dirt 4 und F1 2017 waren gestern, demnächst wird es abgedrehter: Codemasters hat auf der Paris Games Week das neue Rennspiel On Rush angekündigt.

Ob Auto, Motorrad oder Quad, in On Rush kommen offenbar alle Fahrzeuge miteinander gut aus und kämpfen um den heißersehnten ersten Platz. Anders als die bisherigen Codemasters-Rennspiele wird On Rush offenbar auf unkomplizierte Arcade-Rennspiel-Action setzen.

Erscheinen soll On Rush voraussichtlich im Sommer 2018.