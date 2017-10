Monster Hunter World: Neuer Trailer und exklusive PS4-Beta

In Paris sind die Monster los: Capcom hat im Rahmen der Sony Pressekonferenz neue Spielszenen aus Monster Hunter World präsentiert, die mehr Lust auf die wilde Jagd machen.

Obwohl Monster Hunter World erst am 26. Januar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheint, könnt ihr schon dieses Jahr eure ersten Schritte gehen. Im Dezember dürfen Besitzer einer PlayStation 4, die zudem Mitglied des Abo-Dienstes PlayStation Plus sind, an der exklusiven Online-Beta teilnehmen. Zudem wird es im Spiel exklusive Gegenstände aus Horizon - Zero Dawn geben, wodurch euer Charakter theoretisch wie Aloy aussehen kann.

Weitere Details zur Beta sollen schon bald folgen, so Capcom und Sony. Noch mehr Infos zum Spiel selbst gibt es in der Vorschau "Monster Hunter World: Auf der gamescom angezockt".

Das fertige Spiel erscheint wie bereits erwähnt im Januar für die beiden Konsolen. Die Version für PC-Spieler folgt voraussichtlich im 1. Quartal 2018 für Steam. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.