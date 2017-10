The Last of Us 2: Neue, brutale Szenen von der Paris Games Week

Nicht für Kinder-Augen geeignet: Im Rahmen der Paris Games Week haben Sony und Entwickler Naughty Dog ein neues Video zu The Last of Us 2 präsentiert. Joel und Ellie tauchen darin aber nicht auf:

Das rund fünfminütige Video zeigt keine Spielszenen, sondern konzentriert sich auf eine Zwischensequenz, in der die beiden Protagonisten des Spiels keine Rolle spielen. Stattdessen sind sehr unterschiedliche Charaktere zu sehen, die offenbar nicht gut aufeinander zu sprechen sind.

Laut Naughty Dog sind jedoch ein paar der gezeigten Personen sehr wichtig für die Fortsetzung von The Last of Us. Inwiefern das gemeint ist, lässt der Entwickler allerdings völlig offen und möchte die Fans zum Rätseln anregen.

Einen Veröffentlichungstermin für The Last of Us 2 gibt es derweil noch nicht. Vermutlich wird das aktuelle Projekt von Naughty Dog frühestens erst Ende 2018 erscheinen, vielleicht sogar auch erst 2019.