Anscheinend wurde das neue Spieelangebot von Playstation-Plus geleaked. Die Seite Gearnuke berichtet, dass im deutschen Playstation-Store kurz die Namen der kommenden Gratis-Spiele aufgetaucht sind.

Eines der Spiele hört auf den Namen Bound. Der Trailer gibt euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Ab dem 07. November gibt es wieder neue Gratis-Spiele für alle Playstation-Plus-Nutzer. Im deutschen Playstation-Store scheinen bereits kurzzeitig die Namen der Spieletitel aufgetaucht zu sein, wie Gearnuke berichtet. Folgende Spiele sollen ab nächster Woche zum Download zur Verfügung stehen:

Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen in diesem Monat? Habt ihr mit anderen Spielen gerechnet? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!