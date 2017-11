Das Multiplayer-Spiel Ark - Survival Evolved bietet seit Kurzem Mikrotransaktionen an, was die Fans mächtig sauer macht. Der Grund: Entwicklerstudio Wildcard gab vor gut zwei Jahren das Versprechen, dass es keine Mini-DLCs geben wird.

Mikrotransaktionen werden vor allem bei Vollpreis-Spielen nicht gerne gesehen und doch sind sie immer öfter ein kleiner Bestandteil davon. So zum Beispiel beim Action-Abenteuer Mittelerde - Schatten des Krieges, bei dem ihr Lootboxen gegen Echtgeld erwerben könnt.

Der Entwickler Wildcard versprach seinen Fans einst diesen Schritt nicht zu gehen und doch lassen sich heute Mikrotransaktionen im Online-Shop von Ark - Survival Evolved finden. Dabei handelt es sich zwar lediglich um Skins, die zum kleinen Preis angeboten werden und keinen spielerischen Mehrwert bieten, nichtsdestotrotz wurde das Versprechen gebrochen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +

Auf der Online-Kommunikationsplattform Reddit bezog das Entwicklerstudio kürzlich Stellung zu den Vorwürfen. Demnach sei es in Form eines Deals mit dem Vertrieb notwendig gewesen, dass Mikrotransaktionen eingeführt werden, um Ark - Survival Evolved im Einzelhandel als Retail-Version anbieten zu können. Die Entwickler entschieden sich im Gegenzug für sehr geringe Preise, was die mit Echtgeld erwerblichen Skins angeht. In Zukunft wolle Wildcard diesen Weg nicht mehr bestreiten und ihr Versprechen halten.

Im Test: "Ark - Survival Evolved - So viel Early Access steckt noch in der finalen Version" erfahrt ihr, ob sich das Dinosaurier-Abenteuer lohnt.

Mit nicht mehr als einer Unterhose bekleidet, strandet ihr als frei erstellbarer Charakter auf einer Insel und müsst ums harte Überleben kämpfen. Die Vollversion erschien am 29. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One.