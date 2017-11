Für das Action-Spiel Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain wurde pünktlich zu Halloween, am 31. Oktober 2017, ein "PS4 Pro"-Update veröffentlicht, womit vor allem die Performance verbessert wird.

Publisher Konami hat gestern ein Software-Update für Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain und natürlich auch Metal Gear Solid - Ground Zeroes veröffentlicht. Interessant ist das Update vor allem für "PlayStation 4 Pro"-Besitzer.

Wie auf Facebook bekannt gegeben wurde, dürfen sich Besitzer einer PS4 Pro auf eine höhere Auflösung und eine stabilere Framerate freuen. Doch auch mit einem 1080p-Bildschirm sollt ihr dank des Patches Verbesserungen erfahren.

Genaueres liefern die englischsprachigen Kollegen von Polygon, die mehr Details von Konami in Erfahrung bringen konnten. Demnach sollen 1080p-Fernseher hauptsächlich in den Zwischensequenzen von einer stabileren Framerate profitieren. Auf 4K-Bildschrimen läuft Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain hingegen mit einer Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten.

In dem neuesten Ableger der "Metal Gear"-Reihe erwacht der Protagonist im Zuge eines tragischen Zwischenfalls nach einigen Jahren in einem Krankenhaus aus dem Koma. Im späteren Verlauf des Action-Spiels dient die sogenannte "Mother Base" als Hauptzentrum, während ihr Einsätze in Afrika und Afghanistan bestreiten müsst. Im Test: "Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain - König der Schleicher" erfahrt ihr, warum ihr das Spiel auf jeden Fall ausprobieren solltet.

Zur Zeit ist Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain außerdem Teil der Gratisspiele im Oktober für "PlayStation Plus"-Mitglieder. Wenn ihr euch beeilt könnt ihr das "Open World"-Abenteuer noch herunterladen, denn das Angebot gilt nur noch für wenige Tage.

Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain erschien am 20. März 2014 für PS4 und Xbox One, sowie PS3 und Xbox 360. Etwas später, am 18. Dezember 2014 wurde das Action-Feuerwerk auch für PC veröffentlicht. In der Bilderstrecke seht ihr, was euch in dem Abenteuer alles erwartet.