Die Schließung von Visceral dürfte dieses Jahr wohl eine der wichtigsten Meldungen innerhalb der Spielebranche sein. Nun hat sich der CEO von EA zu dem Vorfall geäußert und die Gründe für die Schließung des Entwicklerstudios erklärt.

Angeblich arbeitete das Team an der Umsetzung von Star Wars 1313. Bereits auf der E3 2012 wurden einige Spielszenen gezeigt:

Vor knapp zwei Wochen gab Visceral Games bekannt, dass ihr Studio geschlossen wird. Die Entwickler sind vor allem für ihre Spieleserie Dead Space bekannt und arbeiteten zuletzt an einem noch namenlosem Star-Wars-Spiel, welches Ende 2019 erscheinen sollte.

Nun hat sich der CEO von EA Andre Wilson zu dem Thema geäußert und die Entscheidung des Unternehmens versucht zu erklären:

"Immer wenn wir ein Studio schließen, ist das eine sehr schwere Entscheidung für uns, die wir ernst nehmen. Wir stecken viel Zeit und Arbeit rein, bevor wir solch eine Entscheidung treffen. Aber ab und an passiert das eben und das gehört zum kreativen Prozess dazu."

Weiterhin führte Wilson aus, dass sie während der Entwicklung des Spiels grundlegende Änderungen innerhalb des Marktes erkannten. Auf diese Verändeurngen musste das Unternehmen dann laut seiner Aussage reagieren, da sie eine Erfahrung schaffen wollen, zu der die Spieler immer wieder gerne zurückkehren.

Erst kürzlich äußerte sich ein ehemaliger Bioware-Mitarbeiter zu EAs Marketingstrategie und erklärte, dass der Konzern kein Interesse mehr an großen Singleplayer-Spielen hat. Wilson bestreitet jedoch, dass die Entscheidung auf dieser Grundlage getroffen wurde:

"Ihr habt vielleicht die Diskussion mitbekommen, die sich rund um das Thema "Singleplayer vs. Multiplayer" oder "Singleplayer vs. Live-Service" dreht. Um diese Diskussion ging es uns bei der Entscheidung nicht. Es ging nicht darum, dass es ein Singleplayer-Spiel war und unbedingt ein Live-Service-Spiel sein soll. Es ging viel mehr darum, dass wir einen Punkt erreichen wollen, an dem sich die gesamte Spielerfahrung richtig für die Spieler anfühlt."