In der Wirklichkeit ist es für Fußballer immer noch schwer sich als homosexuell zu outen, da die Akzeptanz bei Fans als auch bei Führungskräften noch nicht so ausgeprägt ist. Der Football Manager 2018 von Sega möchte das ändern: Erstmals werden deshalb in der Serie Coming Outs simuliert.

In anderen Videospielen sind schwule oder lesbische Charaktere schon seit längerem am Start.

Nachdem der Football Manager schon im letzten Jahr den Brexit simuliert hat, folgt dieses Jahr nun eine weitere Anpassung an die Realität. Miles Jacobson von Entwickler Sports Interactive verrät in einem Gespräch mit BBC, dass sich im Football Manager 2018 erstmals homosexuelle Spieler outen. "Wir haben uns unter anderem deshalb dafür entschieden, weil es einfach homosexuelle Fussballer gibt", so Jacobson.

Mit der Funktion wolle das Team verdeutlichen, dass ein Coming Out eigentlich kein Problem sein sollte. Im Spiel selbst kann es deshalb zu einem Ereignis kommen, bei dem sich ein virtueller Fußball als homosexuell outet. Dies betrifft jedoch ausschließlich computergenerierte Spieler und keine echten Stars wie Lionel Messi, Cristional Ronaldo oder Paul Pogba. Letzteres könnte im schlimmsten Fall zu rechtlichen Problemen führen.

Sollte sich ein Spieler in eurem Club entsprechend outen, sorgt das unter anderem für gesteigerte Einnahmen, da sich die LGBT-Gemeinschaft eher für euren Verein interessiert. Zudem beachten die Entwickler die politischen Umstände des Herkunftslandes des jeweiligen Spielers: Sollte der Kicker aus einem Land stammen, in dem die Homosexualität noch immer unter Strafe steht, wird er sich nicht outen.

Im Interview räumt Jacobson allerdings ein, dass die Entwickler mit der Funktion nicht die Einstellung von Menschen ändern können. Dennoch möchte Sports Interactive das Thema weiter normalisieren. "Falls jemand damit ein Problem hat und sich dazu entschließt, den Football Manager 2018 aus diesem Grund nicht zu kaufen, tut er mir ehrlich gesagt leid."

In Fifa 18 oder Pro Evolution Soccer 2018 spielt die Sexualität der Spieler bislang keine Rolle. Ob sich das in Zukunft ändert und auch hier computergenerierte Spieler sich outen, bleibt abzuwarten.