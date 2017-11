Vor 16 Jahren stand Dwayne "The Rock" Johnson zusammen mit dem damaligen Microsoft-Chef Bill Gates auf der Bühne, um die allererste Xbox anzukündigen. Im Rahmen einer "Make a Wish"-Aktion kehrt der Schauspieler und Wrestling-Star noch einmal zurück zur Spielekonsole und hat gleich drei "Xbox One X"-Konsolen im Gepäck:

Nachdem sich The Rock in der Vergangenheit schon als Pikachu für seine Tochter verkleidet hat, widmet er sich dieses Mal Emily, Murat und Maria am Set seines neuen Films Skyscraper. Die drei Teenager wurden im Rahmen der gemeinnützigen Organisation Make a Whish eingeladen und durften nicht nur einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Den ganzen Tag über hat sich The Rock um die drei Besucher gekümmert, mit ihnen eine Spritztour in Luxus-Wagen gemacht und ein Gaming-Event veranstaltet. Das Highlight: Dank einer Zusammenarbeit mit Microsoft hat der "Fast & Furios"-Darsteller jedem eine Xbox One X im speziellen "Brahma Bull"-Design geschenkt und das sogar noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 7. November. Freudentränen garantiert.

Auch Microsoft ist über die Aktion begeistert und freut sich in der Pressemitteilung, ein weiteres Mal mit Dwayne Johnson zusammenarbeiten zu können.

Ein riesiger Controller, Halo und Dwayne "The Rock" Johnson: Irgendwie gehört alles drei fest zur ersten Generation der Xbox. Vor 16 Jahren hat Microsoft erstmals den Konsolenmarkt betreten und seitdem nicht wieder verlassen.