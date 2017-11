Im Rahmen der Paris Games Week haben Entwickler Bluehole und Microsoft angekündigt, dass Playerunknown's Battlegrounds voraussichtlich am 12. Dezember für die Xbox One erscheinen wird. Dabei handelt es sich noch nicht um die finale Version, sondern um eine "Game Preview Version", die exklusiv für die Microsoft-Konsole entwickelt wird. Möglicherweise ist sogar noch mehr exklusiv.

Zum einen wird es auf der Xbox One drei exklusive, kosmetische Inhaltspakete geben, die ausschließlich im Rahmen des "Early Access"-Äquivalents zur Verfügung stehen. Zum anderen heißt es in einer Pressemitteilung von Microsoft, dass Playerunknown's Battlegrounds im Rahmen des Xbox One Game Preview Programms "console launch exclusive" ist, sprich zum Start gibt es den Shooter im Konsolenbereich nur auf der Xbox One.

Der Webauftritt von Playerunknown's Battlegrounds auf der Xbox Webseite spricht jedoch im Gegensatz dazu von "Xbox One console exclusive". Möglicherweise, so manche Theorien im ResetEra-Forum, deutet Microsoft damit schon an, dass der Überraschungshit des Jahres dauerhaft konsolenexklusiv für die Xbox One ist und eine Umsetzung für die PlayStation 4 ausgeschlossen wird.

Eventuell handelt es sich dabei auch nur um mehr oder weniger geschickt platziertes Marketing. Denn auf der Webseite verweist Microsoft mehrmals darauf, dass es sich hierbei um die nicht fertige Version von Playerunknown's Battlegrounds handelt, die ja so oder so exklusiv für die Xbox One ist.

Es ist also weiterhin nicht ausgeschlossen, dass Playerunknown's Battlegrounds in Zukunft ebenfalls für die PlayStation 4 erscheinen könnte. Allerdings wohl frühestens erst dann, wenn der Sprung zur Vollversion erfolgt.

Konkurrenz belebt das Geschäft, das gilt auch für das frische Genre der "Battle Royale"-Spiele. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die aktuell besten Alternativen zu Playerunknown's Battlegrounds vor.