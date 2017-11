Die dicken Brocken an Videospielen sind erst einmal wieder vorbei. Wolfenstein 2, Super Mario Odyssey, Assassin's Creed - Origins, Call of Duty - WW2 - da kamen innerhalb von nur zwei Wochen vier Triple-A-Spiele auf den Markt. Nun ist der Wind wieder zu einem lauen Lüftchen abgeebbt. Das heißt nicht, dass nächste Woche überhaupt nichts erscheint. Einige Spiele könne wir euch hier doch vorstellen:

Am 7. November erscheint:

Da versucht doch Microsoft Super Mario ein wenig die Show zu stehlen. Ob das der amerikanischen Firma gelingt, findet ihr am 7. Oktober heraus.

Am 27. Oktober ist Super Mario Odyssey erschienen, am 7. November erscheint das neue Sonic. Als wären wir wieder in den Neunzigern angekommen. Schaut ihr euch die Hipster an, scheint es nicht nur so zu sein.

Xbox One X

Die schnellste, beste, leistungsstarkste Konsole erscheint am 7. November und vielleicht kündigt Microsoft dann auch endlich mal ein paar Spiele für die Konsole an.

Es geht in eine neue Runde. Mit Payback will EA die NfS-Fans alle wieder an Bord holen. Mit dem Reboot Need for Speed ist das dem Publisher ja teilweise schon gelungen.

Wer hätte das gedacht, da bringt doch Bethesda wirklich Doom für eine Nintendo-Konsole heraus. Lange ist es her, dass dies passiert ist. Doch die Sterne stehen gut, dass wir auf der Switch noch mehr Ego-Shooter bekommen.