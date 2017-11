Ab Donnerstag, dem 9. November 2017, könnt ihr das Multiplayer-Spiel For Honor übers Wochenende kostenlos herunterladen und ausprobieren. Außerdem soll am 14. November das "Season 4"-Update veröffentlicht werden.

Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, kann For Honor ab dem 9. November kostenlos für PC, PS4 und Xbox One heruntergeladen werden, womit alle Interessenten die Gelegenheit bekommen das Mutliplayer-Spiel auszuprobieren. Zur Verfügung stehen euch demnach bis zum 12. November alle Inhalte, die For Honor zu bieten hat. Ihr könnt euch sowohl in der Kampagne austoben, bei der ihr die Fraktionen der Ritter, Vikinger und Samurai besser kennenlernt oder aber ihr stürzt euch sofort in den Multiplayer-Modus und probiert die fünf unterschiedlichen Spiel-Modi aus.

Alle Spieler, die sich im Zuge des kostenlosen Wochenendes für den Kauf von For Honor entscheiden, dürfen ihren Spielstand beibehalten und müssen nicht alle Errungenschaften erneut freischalten. Außerdem soll das Action-Spiel an dem Wochenende einen Rabatt von 60 Prozent erhalten.

Besitzer von For Honor können sich mit jemanden zusammentun, der das Spiel noch nicht erworben hat, um am "Warrior Training Program" teilzunehmen. Nach fünf abgeschlossenen Matches soll euch eine Belohnung von 5000 Stahl erwarten.

Zudem soll nur wenige Tage später, am 14. November 2017, das "Season 4"-Update erscheinen, welches neue Maps, zwei neue Helden (Aramusha und Schamane) und den neuen Spiel-Modus "Tribut" mit sich bringt.

Im Test: "For Honor und blutige Nahkämpfe - Ubisoft setzt auf die Online-Karte" erfahrt ihr noch mehr zum Action-Spiel.

In For Honor müsst ihr euch im Rahmen des Multiplayer-Modus für eine Fraktion entscheiden, um so am Fraktionskrieg teilzunehmen und am Ende dieses Krieges Belohungen einzusacken. Natürlich habt ihr dennoch Zugriff auf jeden zur verfügung stehenden Krieger und seid nicht an die Wahl eurer Fraktion gebunden.