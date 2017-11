Heute erscheint Call of Duty - WW2 und auf Metacritic tummeln sich bereits erste Wertungen. Während bisher 31 Kritiken mit 86 Prozent Gesamtwertung recht positiv ausfallen, zeigen sich die Spieler mit 4,8 von 10 möglichen Punkten weniger vom Multiplayer-Spiel angetan.

Call of Duty - WW2 führt euch zurück zu den Zeiten des Zweiten Weltkriegs und kommt damit dem Wunsch vieler Spieler, die genug von dem futuristischen Szenario haben, entgegen. Was einige Kritiker auf der Online-Bewertungsplattform Metacritic davon halten, erfahrt ihr hier.

Digital Chumps vergibt satte 95 Prozent und zeigt sich von dem Shooter rundum angetan: "Call of Duty - WW2 ist der beste "Call of Duty"-Ableger seit Jahren. Bombastische Story, überzeugender Multiplayer und düstere sowie gruselige Zombies erschaffen eine der komplettesten und erfreuflichsten Erfahrungen in Call of Duty seit Jahren".

Game Informer wertet mit 88 Prozent und lobt vor allem den Multiplayer: "Während die Kampagne keine überzeugende Geschichte liefert und oft nur in uninteressanter "Schlachtung" ausartet, bietet Call of Duty - WW2 im Multiplayer mit dem Social-Hub und dem Zombie-Modus eine "Zurück zum Boden"-Erfahrung, auf die sich die Fans [...] gefreut haben".

GamesRadar vergibt immerhin noch 80 Prozent und ist der Meinung, dass das Gesamtpaket stimmt: "Call of Duty hat in diesem Jahr ein paar Probleme mit dem Einzelspieler, aber das Gesamtpaket liefert einen weiteren guten Shooter, in dem es viel zu tun gibt und einige ordentliche, neue Online-Ideen".

Wenn ihr euch heute ins Multiplayer-Getümmel stürzen wollt, solltet ihr unter Umständen etwas mehr Zeit miteinplanen. Call of Duty - WW2 ist ohne den recht großen "Day One"-Patch nämlich nicht spielbar.

Die ersten Eindrücke zu Call of Duty - WW2 fallen seitens der Kritiker recht positiv aus. Ob das Action-Spiel gleichermaßen auch die Spieler zufriedenstellt, wird sich wohl erst mit der Zeit herausstellen.