Mario ist zwar kein Sonic, aber in Sachen Verkaufszahlen ist er aktuell sehr rasant unterwegs. Laut einer Pressemitteilung von Nintendo ist Super Mario Odyssey das am schnellsten verkaufte Mario-Spiel in den Vereinigten Staaten und übertrumpft damit den bisherigen Rekordhalter New Super Mario Bros. Wii.

Über sieben Monate nach dem ebenfalls sehr erfolgreichen Start von The Legend of Zelda - Breath of the Wild zeigt auch Nintendos zweite und wichtigste Ikone, dass sie es immer noch drauf hat. In Super Mario Odyssey darf Ex-Klempner Mario erneut Prinzessin Peach aus den fiesen Händen von Bowser befreien und löst das hervorragend, wie unser Test "Super Mario Odyssey: Nintendos Allzweck-Held erfindet sich wieder neu" zeigt.

Die hohe spielerische Qualität zahlt sich aus: In den USA hat sich Super Mario Odyssey in den ersten fünf Tagen über 1,1 Millionen Mal verkauft und ist dort nun das schnellstverkaufte Mario-Spiel überhaupt. Zudem ist für das Weihnachtsgeschäft noch Luft nach oben, denn in den Vereinigten Staaten gibt es mittlerweile über 2,6 Millionen "Nintendo Switch"-Besitzer.

Weltweit hat Super Mario Odyssey übrigens schon nach drei Tagen die Grenze von zwei Millionen verkauften Exemplaren geknackt. Zusammen mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild sitzt Super Mario Odyssey übrigens 2017 ebenfalls an der Spitze der Metacritic-Charts.

Ob T-Rex oder Frosch: In Super Mario Odyssey schlüpft Mario dank Mützenbegleiter Cappy in die unterschiedlichsten Charaktere und Gegenstände, die es so gibt. Und wozu das Ganze? Natürlich um Peach zu retten.