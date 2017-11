Leitende Entwickler von Monster Hunter World haben in verschiedenen Interviews erläutert, warum ein Lootboxen- beziehungsweise Mikrotransaktionensystem im Spiel wenig Sinn ergibt, ja das eigentliche Spielprinzip sogar aushebeln würde.

Der Trailer zu Monster Hunter World

Im Jahr 2017 und insbesondere in den vergangenen Wochen sind Mikrotransaktionen und insbesondere Lootboxen ins Zentrum der spielekulturellen Diskussion gerückt – und das aus gutem Grund: Das für Entwickler lukrative, aber weithin eher kontrovers betrachtete System ist inzwischen Bestandteil zahlreicher Spiele des „Triple A“-Segments.

Monster Hunter World soll aber ganz ohne. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause Capcom erscheint voraussichtlich am 26. Januar 2018 und angeblich völlig ohne Mikrotransaktionen auf den Konsolen – und das, obwohl sich das Spielprinzip von Monster Hunter stark um sogenanntes Loot dreht, also den Erwerb neuer Gegenstände und Ausrüstung.

Gegenüber der englischsprachigen Webseite Gamespot hat der Produzent Ryozo Tsujimoto erklärt, dass Monster Hunter World ein solches System schlicht nicht brauche. „Loot als Kernaspekt des Gameplays ist bereits vorhanden, ohne dass wir noch Mikrotransaktionen mit reinstopfen müssen“, so Tsujimoto. „Wann immer du ein Monster erlegst, weißt du innerhalb eines gewissen Rahmens nicht, was du erhalten wirst. Bestimmte, seltene Teile wirst du fast nie bekommen, während du gewisse unnützere Gegenstände wesentlich häufiger erhältst. [...]“

Offenbar wollte Capcom Spielern nicht die Möglichkeit geben, Abkürzungen im Spiel gegen Echtgeld zu nehmen: „Wir wollen, dass die Leute in unserem Action-Spiel die Genugtuung fühlen, die mit einer erfolgreichen Jagd und dem Erhalt von Belohnungen einher geht. Wir wollen, dass die Leute die Erfahrung haben, die wir für sie kreierten, und keine Option haben, diese zu überspringen“, erklärt Tsujimoto.

Wie der leitende Endwickler Yuuya Tokuda in einem separaten Interview erläutert hat, geht es in Monster Hunter offenbar eh nicht nur um den Erwerb besserer Ausrüstung: „Durch das Jagen [...] verbesserst du dein Können“, so Tokuda. „Natürlich bekommst du als Belohnung bessere Items. Wenn du aber das Jagen dafür überspringst, [...] ist das keine allzu starke Zeitersparnis, wenn du dir das Können nicht angeeignet hast, nie neuen Items auch einzusetzen.“