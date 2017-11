Ein gestaffelter Start ist nicht genug: Seit heute ist Call of Duty - WW2 erhältlich und kämpft direkt mit ersten Server-Problemen. Vor allem Spieler aus den USA und Kanada machen oft Konfrontration mit dem Fehler-Code 103295 und erhalten keine Verbindung zum Online-Modus des Ego-Shooters.

We are aware of connectivity issues with Call of Duty titles and are working on a solution now, we appreciate your patience.