Ihr wolltet eure Feinde schon immer mit einer Katze besiegen? Das wäre fast möglich gewesen. Wenn Blizzard ein Overwatch-Konzept einer fliegenden Katze nicht verworfen hätte ...

Dieser tolle Kurzfilm weckt Emotionen:

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin Gamespot hatte Chef-Entwickler Jeff Kaplan eine ganz klare Antwort auf die Frage ob "er jemals über einen Katzen-Helden nachgedacht habe". "Die Antwort ist: Ja", so Kaplan im Interview. "Es gab diesen einen Helden, der eine riesige interne Debatte im Team auslöste, weil wir ihn einfach so sehr liebten, aber er schaffte es nicht [als Held]. Da war ein Jetpack und es hatte diese Katze, die darin lag, wie eine Katze eben liegt. (...) Es war eine Katze in einem Jetpack." Der Grund dafür sei schlichtweg, dass eine Katze in Overwatch "einfach zu viel gewesen wäre".

Weitere Helden, die nie zu Stande gekommen sind.

Während der Blizzcon zeigten Kaplan und Konzeptkünstler Arnold Tsang weitere Helden, die es nie in die Auswahl geschafft haben. Unter anderem gab es weitere fliegende Tiere, wie zum Beispiel einen Alligator.

Wie hättet ihr eine Katze im Jetpack als Helden in Overwatch gefunden? Süß oder einfach zu verrückt? Welchen Helden würdet ihr euch wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!