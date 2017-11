Eigentlich stellte Microsoft bereits im Juli 2016 das Programm zum Gratis-Upgrade auf Windows 10 ein. Bislang war es euch jedoch noch möglich durch einen kleinen Trick, weiterhin an das Upgrade zu kommen. Dieses "Schlupfloch" wird nun jedoch geschlossen.

Microsoft ist nicht nur im PC-Bereich unterwegs. Am 07. November erscheint ihre neue 4K-Konsole, die Xbox One X. Wir konnten bereits einen ersten Blick auf das Gerät werfen:

Viele Leute waren überrascht, als Microsoft ankündigte, dass sie ihren Windows-Nutzern ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 anbieten würden. Dieses Angebot lief jedoch bereits im Juli 2016 aus. Doch auch danach gab es noch eine Möglichkeit kostenlos auf das neue Betriebssystem zu wechseln.

Nutzer, die Hilfstechnologien nutzen, konnten bislang weiterhin über die offizielle Seite von Microsoft ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 durchführen. Nun hat sich das Unternehmen jedoch dazu entschieden diesen Support zum Jahreswechsel einzustellen. Ab dem 1. Januar 2018 versiegt somit die letzte Quelle für das offizielle Upgrade auf das neue Betriebssystem. Wer sich bislang noch auf einer älteren Windows-Plattform unterwegs ist und immer über ein Upgrade nachgedacht hat, sollte sich nun sputen.

Microsofts Strategie des kostenlosen Upgrades scheint sehr gut funktioniert zu haben. Während im November 2015 nur rund 9 Prozent aller PCs mit Windows 10 liefen, sind es heute stolze 29,3 Prozent – und das, obwohl einige Windows-Updates immer noch starke Probleme verursachen können.

Windows 10 scheint für Microsoft ein voller Erfolg zu sein. In der Konsolen-Branche hat sich das Unternehmen jedoch bis heute so einige Schnitzer geleistet. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch ein paar davon vor:

Habt ihr das Angebot von Microsoft genutzt und seid bereits auf Windows 10 umgestiegen? Oder habt ihr auf eurem Rechner noch Windows 7 oder 8 laufen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare.