Trotz zunehmender Beschwerden über Hacker und Cheater ist Playerunknown's Battlegrounds weiterhin auf Erfolgskurs. Obwohl das Spiel erst seit März 2017 auf Steam erhältlich ist und noch im "Early Access"-Status steckt, kann aktuell auf der Valve-Plattform kein anderes Spiel mit dem "Battle Royal"-Vertreter mithalten.

Der harte Überlebenskampf gegen bis zu 99 feindliche Spieler ist weiterhin der Überraschungshit des Jahres und hört mit den beeindruckenden Zahlen gar nicht erst auf. Laut der Webseite Steamspy besitzen mittlerweile fast 20 Millionen Nutzer Playerunknown's Battlegrounds. Den Großteil stellt dabei vor allem China, in denen die "PUBG"-Zahlen am explodieren sind:

PUBG's continued growth is driven by Asia. China and Korea account for half of its players pic.twitter.com/isya5veflG