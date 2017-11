Mit Super Lucky's Tale erscheint rechtzeitig zum Verkaufsstart von Microsofts Xbox One X, am 7. November 2017, ein konsolenexklusives Jump & Run. Doch kann das Abenteuer Kritiker aus aller Welt überzeugen?

Mit Super Lucky's Tale versucht sich Publisher Microsoft an einem Jump & Run, das gerade zu dieser Zeit auf harte Konkurrenz trifft. Denn erst kürzlich erschien auch Nintendos hauseigenes Abenteuer Super Mario Odyssey, welches eine beeindruckende Wertung auf der Online-Bewertungsplattform Metacritic erreichen konnte.

Um Super Lucky's Tale ist es hingegen nicht sehr gut bestellt, zumindest wenn ihr einen Blick auf Metacritic werft. Derzeit haben 18 Kritiker das Jump & Run auf Herz und Nieren getestet, womit sich eine Gesamtwertung von nur 66 Prozent ergibt.

Hardcore Gamer kann dem Exklusivspiel noch etwas abgewinnen und vergibt 80 Prozent: "Der größte Nachteil ist, dass es keinen großen Eindruck hinterlässt, obwohl die meisten Dinge auf "Punkt für Punkt"-Basis richtig sind. Abseits von ein paar Kamera-Problemen steuert es sich gut und sieht herrlich aus. Das Sound-Design ist beeindruckend, wohingegen der Soundtrack ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das gesamte Spiel ist kein Klassiker, aber alles ist gut gemacht und nicht Vieles fühlt sich falsch an".

God is a Geek wertet mit 70 Prozent und fasst sich kurz: "Wenn ihr nach einem Spiel sucht, dass ihr mitnehmen und spielen könnt und euch zum Lächeln bringt, dann könnt ihr es in Erwägung ziehen".

IGN zeigt sich besonders enttäuscht und vergibt lediglich 50 Prozent: "Es ist eine solche Enttäuschung. Ich wollte Super Lucky's Tale mögen, denn die Xbox könnte Nintendo im "3D Plattformer"-Genre anständig antworten. Unglücklicherweise ist das mit Super Lucky's Tale definitiv nicht der Fall".

Super Lucky's Tale erscheint voraussichtlich am 7. November 2017 für Xbox One und PC.