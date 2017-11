Sonic Forces: Die ersten Wertungen sind da

Mit Sonic Mania hat Sega in diesem Jahr schon ein Spiel mit dem blauen Igel veröffentlicht, jetzt folgt der zweite Streich. Am 7. November erscheint Sonic Forces für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch und soll im Kern die Erfahrung von Sonic Generations fortsetzen. Die Fachpresse ist sich allerdings noch uneinigt, ob das klappt.

In Sonic Forces treffen wieder einmal der alte und der neue Sonic aufeinander, während zudem dieses Mal sogar die Erstellung eines eigenen Charakters möglich ist. Dabei wechselt das Spiel je nach Charakter in eine 3D- oder 2D-Perspektive, die unterschiedliche Level ermöglicht.

So weit, so ziemlich nah dran am Vorgänger Sonic Generations. Das konnte seinerzeit ziemlich überzeugen, während Sonic Forces nun jedoch laut den englischsprachigen Kollegen von Polygon einige Schwächen offenbart. Kritisiert wird vor allem die Geschichte, die sich wie eine düstere Fan-Fiction anfühlen soll, bei der sogar zu Beginn Sonic schlimm gefoltert wird, und das Level-Design. Viele Welten sollen sich im spielerischen Bereich sehr lieblos anfühlen und trotz der Anzahl von 30 verschiedenen Leveln ist das Spiel nach circa vier bis fünf Stunden vorbei.

Gelobt wird dafür die Charakter-Erstellung, die die Grenze zwischen dem geschichtlichen Kanon und den Fans auflöst. Die Möglichkeiten sind vielfältig und spielen sich zuweilen auch unterschiedlich. Dennoch, so Polygon im Fazit, würden die "guten Absichten und interessanten Ideen" von Sonic Forces nicht viel bedeuten, wenn sich der Rest so unbefriedigend anfühlt. Aus diesem Grund gibt es von Polygon nur fünf von maximal zehn Punkten.

Etwas positiver sieht es das japanische Videospiel-Magazin Famitsu, bei der Sonic Forces 35 von 40 Punkten abräumt. Dort wird die düstere Geschichte von einem der vier Tester sogar gelobt, da sie den Coolness-Faktor von Sonic gut rüberbringen soll. Insgesamt sind die Redakteure auch vom Level- und Spieldesign deutlich stärker angetan als die Redaktion von Polygon.

Mehr Wertungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sonic Forces ist aber offenbar auf dem Weg, sehr unterschiedlich wahrgenommen zu werden. Wer sowieso nur auf der Suche nach dem alten Sonic ist, der sollte einen Blick auf den Test "Sonic Mania: Rückkehr zu den Wurzeln des blauen Flitzers" werfen.

Rückkehr zu den Anfängen: Mit Sonic Mania hat Sega dem talentierten Fan-Entwickler Christian Whitehead die Chance gegeben, Sonic zum Jubiläum eine Politur zu verpassen. Für Fans des blauen Igels definitiv einen Blick wert.