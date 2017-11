PlayStation Plus: Die Gratis-Spiele vom Oktober gibt es nur noch heute

Obwohl es schon November ist, könnt ihr euch noch heute die Gratis-Spiele des Monats Oktober im Rahmen von PlayStation Plus sichern. Da ihr allerdings nicht mehr so viel Zeit über habt, solltet ihr euch beeilen.

Bei den nur noch heute gültigen Spielen handelt es sich um die folgenden acht Vertreter:

Wer also bis jetzt noch nicht zugeschlagen hat und Mitglied des kostenpflichtigen Abo-Dienstes PlayStation Plus ist, sollte nun ganz schnell das PlayStation Network besuchen. Schon bald werden die Spiele durch das neue November-Angebot von PlayStation Plus ersetzt.

Ein letztes Mal Metal Gear von Erfinder Hideo Kojima: In Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain beendet der ehemalige Konami-Mitarbeiter seine langjährige Spielereihe. Erneut dürft ihr eure Schleich- und Waffenkünste unter Beweis stellen.