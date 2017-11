PC-Spieler aufgepasst: Ubisoft verschenkt via UPlay das erste Watch Dogs von 2014. Die Aktion startet am heutigen Dienstag, dem 7. November, um 17:00 Uhr und läuft bis zum 13. November. Spieler, die in der Zeit zugreifen, erhalten dauerhaft die Vollversion des Action-Spiels gutgeschrieben.

Um Watch Dogs gratis abzustauben, benötigt es lediglich einen simplen Besuch der Aktionswebseite und ein kostenloses Uplay-Nutzerkonto. Interessierte können sogar schon vor 17:00 Uhr loslegen und zumindest einen Vorab-Download starten. Freigeschaltet wird die kostenlose Version jedoch auch erst ab dem besagten Termin, ist dann aber dauerhaft für euch zugänglich, wie Ubisoft via Twitter bestätigt:

In Watch Dogs seid ihr als begabter Hacker Aiden Pearce in Chicago unterwegs. Die Stadt ist im Spiel mit dem ctOS-Sicherheitssystem ausgestattet, wodurch sämtliche Bürger dauerüberwacht werden und ihre persönlichen Daten einfach einsehbar sind. Pearce ist davon nicht allzu begeistert und verfolgt nebenbei noch eigene Ziele.

Im Test "Watch Dogs: Jetzt ist das Hacker-Spiel endlich fertig" wusste das Open-World-Spiel von Ubisoft trotz ein paar Schwächen zu überzeugen. Der Nachfolger ist im letzten Jahr erschienen und hat sich vor allem in Sachen Szenario deutlich verändert, wie der Test "Watch Dogs 2: Generation Smombie" offenlegt.

Eine Stadt voller digitaler Geheimnisse: In Chicago aus Watch Dogs ist vieles modern und überwacht. Anders ausgedrückt ist es das perfekte Ziel für zahlreiche Hacker, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.