Am 10. November soll Need for Speed - Payback für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, doch bereits jetzt tummeln sich erste Wertungen zum Arcade-Racer auf Metacritic. Kann das Rennspiel überzeugen?

Auf der Online-Bewertungsplattform Metacritic haben bereits 5 Krtiker eine Wertung zu Need for Speed - Payback abgegeben. Bisher erreicht das Rennspiel aber nur eine durchschnittliche Gesamtwertung von 67 Prozent.

PlayStation LifeStyle zeigt sich noch recht überzeugt und vergibt 80 Prozent: "Need for Speed - Payback fühlt sich wie die natürliche Evolution der Serie an und das ist gut wenn man bedenkt, dass das Spiel mit einem großartigen Teaser für einen potentiellen Nachfolger endet. Während ich die Geschichte in etwa 15 Stunden beendet habe ist es erwähnenswert, dass es eine Menge Side-Events und Collectibles gibt, die ich in dieser Zeit nicht gesammelt habe. Ich konnte mich die Spielzeit verdoppeln sehen und das mit einem dauerhaften Lächeln im Gesicht".

Weniger angetan zeigt sich The Games Machine mit 60 Prozent: "Das neue Need for Speed hat einige ernsthafte Probleme, die angesprochen werden sollten: Die übermäßige Verwendung von Beutekisten (und Mikrotransaktionen) und ein kaputtes Enwicklungssystem, das zu sehr auf Zufälligkeit und Grinding beruht. Die Story ist mies, voll mit zweidimensionalen Charakteren und nervigen Schlagworten. Dafür ist das Arcade-Fahrmodell zugänglich und sehr lustig und die offene Welt ist ziemlich groß und voller Aktivitäten".

GameSpot scheint hingegen gar keinen Gefallen an dem Racer zu finden und wertet mit 50 Prozent: "Need for Speed - Paybacks banale Rennen werden nur durch das Grinding aufgebauscht. Die einfache Fahrzeugsteuerung macht gelegentlich Spaß, aber nie genug um Need for Speed - Paybacks Mängel zu entgehen, mit einer mangelnden Bereitschaft sie an haarsträubenden Momenten teilhaben zu lassen und eine allgemeine Dürre, die in jeder Schicht des Spiels versickert. Das ist nicht Fast & Furious und ein enttäuschendes Ergebnis".

Habt ihr Interesse an dem Rennspiel, solltet ihr euch den Test: "Need for Speed - Payback - Endlich wieder Vollgas!" nicht entgehen lassen.

Derzeit haben lediglich fünf Kritiker ein finales Fazit abgegeben. Damit kann sich die Gesamtwertung auf Metacritic immer noch steigern. Wie es sich anfühlt am am Limit zu Rasen erfahrt ihr in der Bilderstrecke.