Fortnite hat sich mit seinem kostenlosen „Battle Royale“-Modus zu einem durchaus ernstzunehmenden Konkurrenten für PlayerUnknown's Battlegrounds entwickelt. 20 Millionen Spieler zählt das Spiel aus dem Hause Epic Games inzwischen.

Der Trailer zu Fortnite Battle Royale

Innerhalb weniger Monate hat sich das „Early Access“-Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds zu dem wohl populärsten Multiplayer-Spiel auf dem Markt gemausert – als erfolgreichstes Steam-Spiel überhaupt wusste es sogar bereits alte Hasen wie Dota 2 und Counter-Strike - Global Offensive zu übertreffen. Doch PUBG ist definitiv nicht konkurrenzlos.

Das einige Monate nach PUBG gestartete und deutlich comichaftere Fortnite aus dem Hause Epic Games hat einen neuen Meilenstein erreicht: Wie die englischsprachige Webseite Destructoid berichtet, haben 20 Millionen Menschen dem Spiel seit Veröffentlichung im Juli dieses Jahres eine Chance gegeben. Auf Twitter teilte der Entwickler die frohe Nachricht.

We just passed 20 million players across all of Fortnite since launch! Thanks from the bottom of our 💗💜💚 pic.twitter.com/LuVV5vb7wj