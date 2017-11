Jetzt wird es ernst: Auf der Blizzcon 2017 hat Jeff Kaplan eine neue Abteilung für Overwatch angekündigt. Diese wird sich jedoch nicht um neue Spielinhalte kümmern, sondern deren Aufgabe ist es, neue Mittel und Wege zu finden, um das toxische Klima von Overwatch einzuschränken. Das große Ziel: Spielern, die sich online nicht benehmen können, harte Konsequenzen aufzeigen.

Schon einmal hat sich Jeff Kaplan zu dem Problem geäußert - offenbar ohne großen Erfolg.

Seit der Veröffentlichung von Overwatch vor über einem Jahr kämpft Blizzard damit, dass sich einige Spieler regelmäßig im Ton vergreifen. Sexistische und rassistische Beleidigungen sind im Text- und Voice-Chat keine Seltenheit mehr. Andere Spieler wiederum manipulieren das laufende Match und stürzen sich bewusst mehrmals in den virtuellen Tod, um den Mitspielern die Partie zu versauen.

Ansprachen von Jeff Kaplan selbst und verschärfte Strafmaßnahmen reichen offenbar jedoch nicht aus, um das Spielklima deutlich zu verbessern. Aus diesem Grund, so verrät Kaplan in einem Interview mit Kotaku, hat Blizzard nun ein neues Team innerhalb der Entwicklungsgruppe aufgebaut, die sich speziell um die Störenfriede kümmern werden.

"Sie [die Spieler] haben Sorgen und ihre Sorgen sind jetzt eine unserer obersten Prioritäten. Wenn das bedeutet, dass wir uns genauso viel auf den Kampf gegen toxische Spieler konzentrieren müssen, wie auf Moira und Blizzard World, dann werden wir das tun", so der Chef-Entwickler von Overwatch.

Das sogenannte Strike-Team besteht aus Entwicklern, Spieledesignern, Analysten und Mitarbeitern, die sich in der Regel um die Bekämpfung von Hacks und Cheats kümmern. Zusammen sollen sie Maßnahmen erarbeiten, welche dafür sorgen sollen, dass Spieler sich fortan benehmen. Genaue Details möchte Kaplan noch nicht verraten, allerdings werden wohl zukünftig Spieler nicht mehr einfach nur noch stummgeschaltet, sondern direkt mit drastischen Strafen belegt.

Die Erfahrung hätte gezeigt, dass Spieler, die aufgrund ihres Verhaltens nicht mehr am Chat teilnehmen dürfen, die Matches anderweitig versuchen zu stören. Damit soll Schluss sein: Wer mehrmals auffällt, wird in Overwatch mit einer permanenten Sperre belegt. Eine Rückkehr sei ausgeschlossen. Weitere Maßnahmen, wie etwa neue Chat-Filter und Spiel-Benachrichtigungen, ob ein gemeldeter Spieler bestraft wurde, sind außerdem schon in Planung.

Laut Kaplan ist es traurig, dass überhaupt ein solches Team benötigt wird, aber er möchte den friedlichen und freundlichen Spielern zeigen, dass Blizzard die Probleme nicht ignoriert. Probleme, die am liebsten gar nicht existieren würden.