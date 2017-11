Niantic Labs, die Macher von Pokémon Go, haben soeben ihr nächstes Spiel angekündigt: Einen AR-Titel mit dem Namen "Harry Potter: Wizards Unite".

Wie die englischsprachige Technologie-Seite Techcrunch berichtet, soll das Spiel "irgendwann 2018" erscheinen. Neben Niantic Labs arbeiten auch Warner Bros., die Inhaber der Lizenz von Harry Potter, sowie die Warner-Tochterfirma Portkey Games am Potter-Spiel. Weitere Details seitens Niantic bleiben bislang noch aus.

Bereits im August 2016 machte das Gerücht die Runde, dass es ein Niantic-Spiel im Potter-Universum geben könnte. Kurz darauf gab es eine Online-Petition, die explizit ein Harry Potter Go forderte.

Denkbar ist, dass euch in Harry Potter: Wizards Unite eine ähnliche Spielmechanik wie in früheren Niantic-Titeln erwartet - namentlich neben Pokémon Go vor allem Ingress. Im kommenden Jahr dürftet ihr also als Zauberer statt als Pokémon-Trainer die Straßen der Stadt eurer Wahl unsicher machen können.

Kleiner Tipp am Rande: Wer nicht so lange warten möchte, wirft jetzt schon einen Blick auf Maguss, das wir euch vor einigen Wochen schon mal in einem Special ans Herz gelegt haben und das in eine sehr ähnliche Richtung geht.

In jedem Fall tritt das Spiel in große Fußstapfen. Bleibt abzuwarten, ob das erfolgreichste Zauberer-Franchise der Welt an die Qualitäten der Pokémon-Sammelwut heran kommt und 2018 das nächste Massenphänomen auslöst.

Was haltet ihr von Harry Potter: Wizards Unite? Kann das Spiel den Erfolg von Pokémon Go erzielen - oder gar übertreffen? Und welche Funktionen würdet ihr euch am meisten wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!