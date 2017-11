Der überraschende Erfolg von Nier - Automata zahlt sich aus: Square Enix hat die Entwicklung eines weiteren Nier-Spiels in Auftrag gegeben. Dies geht aus einem Interview mit dem Produzenten Yosuke Saito hervor, wie die englischsprachige Webseite Gematsu berichtet.

Obwohl das erste Nier bei weitem keinen Erfolg feiern konnte, hat Square Enix mit Nier - Automata dieses Jahr einen Nachfolger für PlayStation 4 und PC veröffentlicht, der dieses Mal die finanziellen Erwartungen übertreffen konnte. Die Serie ist damit gerettet und blickt in eine spannende Zukunft, wie Yosuke Saito in einem Interview mit dem japanischen Magazin Dengeki PlayStation verrät.

Darin bestätigt er, dass es bereits Planungen für ein neues Nier-Spiel gibt: "Bezüglich des Spiels treffen wir Vorbereitungen für das Setting, was Fans erahnen konnten, weil wir einen Szenario-Planer eingestellt haben. Ich hoffe, dass ihr euch darauf freut", so Saito.

Details wollte er allerdings noch nicht verraten. Auf die Frage hin, ob er erneut Yoko Taro als Game Director mit an Bord sein wird, gibt Saito ein positives, wenn auch nicht eindeutiges Signal. "Er ist involviert... würde ich gerne glauben. Yoko sagt, dass er alles tun wird, solange er Geld dafür bekommt, aber es gibt niemanden, der sich so viel wie dieser Mann nicht für Geld bewegt. Er möchte schlicht nur das machen, was er machen möchte." Saito wird jedoch laut eigener Aussage alles dafür tun, dass er Taro in seine eigene Richtung lenken kann.

Wer übrigens noch nicht weiß, ob sich Nier - Automata wirklich lohnt, kann einen Blick in den Test "Nier - Automata: Unberechenbar und hundsgemein" werfen.

Szenario und Geschichte stammen bei Nier - Automata aus der Hand von Yoko Taro und Yosuke Saito, während die spielmechanische Entwicklung von Platinum Games übernommen wurde. Herausgekommen ist ein beeindruckendes und vor allem erfolgreiches Spiel.